У Грузії погодили скорочення кількості міністрів в уряді

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе і керівна партія "Грузинська мрія" досягнули домовленості про реорганізацію уряду. Про це заявив глава парламенту Грузії, виконавчий секретар правлячої партії Іраклій Кобахідзе.

Про це повідомила "Грузия Online".

"Разом з прем'єр-міністром ми обговорили ключові принципи реорганізації уряду. Ми домовилися на рівні принципів, і на цій основі прем'єр-міністр представить свій план з реорганізації уряду", – зазначив Кобахідзе.

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Як заявив представник парламентської більшості Георгій Гачечиладзе, сторони домовилися, що в країні буде скорочено кількість міністерств.

За його словами, дискусія стосувалася реорганізації. Остаточно домовилися, що залишиться 11 міністерств. На такому етапі об'єднається освіта, культура і спорт. Весь будівельний сектор, все, що пов'язано з прискореним розвитком, — будівництво шкіл, в'язниць, житла для біженців, все це увійде до міністерства інфраструктури.

Міністерство примирення об'єднається з міністерством у справах біженців, деякі служби, пов'язані з медичним обслуговуванням, перейдуть в охорону здоров'я. При цьому основна політична функція цих міністерств буде пов'язана з відновленням територіальної цілісності і міжнародними відносинами,

– резюмував Гачечиладзе.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку. Відставка глави уряду згідно з Конституцією Грузії означає відставку всього Кабінету міністрів.