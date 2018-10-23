У Грузії хочуть саджати до в'язниці за створення мапи країни із неправильними кордонами

Парламент Грузії зареєстрував законопроект, згідно з яким, складання карти з порушенням територіальної цілісності Грузії стає злочином із кримінальною відповідальністю.

Про це інформує "Грузия Онлайн".

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Авторами законопроекту є депутати від правлячої партії країни "Грузинська мрія" Іраклій Сесіашвілі і Отар Чрділелі.

Так, у кримінальному кодексі Грузії має з'явитися відповідна стаття, що заборонятиме "виготовлення, виробництво, поширення, рекламування, реалізацію, ввезення в Грузію або вивезення з Грузії видання надрукованої карти, складеної з порушенням територіальної цілісності Грузії ".

Парламентарії вважають, що такий злочин повинен каратися штрафом або позбавленням волі на термін до 2 років.

Зазначається, що про такі зміни у законодавстві Грузії місцеві політики заговорили після скандалу на 43-й Всесвітній шахматній олімпіаді, яку проводили у грузинському Батумі з 23 вересня по 6 жовтня.

Там делегація із російського Ханти-Мансійська роздавала волонтерам подарунки, серед яких була і карта чвіту, де Грузію зобразили без Абхазії і Цхінвальського регіону (Південної Осетії). Тоді карти вилучили, а на церемонії закриття Олімпіади російській делегації вручили карту Грузії, надруковану з дотриманням міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що італійські картографи надрукували карту світу, на якій зобразили Крим російським. Більше того, півострів підписали як "федеральний суб'єкт Росії".

Що таке Абхазія?Окупований Росією історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної республіки Абхазії, тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії



Що таке Південна Осетія?Регіон Грузії, над яким країна втратила контроль, оскільки там російською окупаційною владою та місцевими колаборантами було проголошено утворення "республіки Південна Осетія".