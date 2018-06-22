10:27
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти не для українців
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Гватемалі автобус зі студентами зірвався з обриву: багато загиблих

610 Читать новость на русском
ДТП у Гватемалі
ДТП у Гватемалі / Фото з соцмереж

У Гватемалі при падінні з обриву автобуса, що перевозив студентів, загинули восьмеро людей.

Про це повідомляє Prensa Libre.

Читайте також: У Болівії сталася масштабна смертельна ДТП: моторошні фото

Інцидент стався в департаменті Сан-Маркос. Студенти прямували на спортивний захід. Водій автобуса не впорався з керуванням і злетів з 70-метрової висоти.

Зазначається, шестеро із загиблих були студентами. Семеро жертв аварії померли на місці події. Ще одна людина померла в госпіталі. 35 людей направили до Національної лікарні Сан-Маркоса з важкими травмами.

Попередньою причиною аварії вважають відмову гальмівної системи. На місці працюють рятувальники. Поліція з'ясовує деталі події.

Теги: Аварії та ДТП Жертви Латинська Америка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
сьогодні, 10:02 Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
Ірина Полицька 6211
Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 09:31 Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
680
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сьогодні, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 867
Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
21 червня, 22:59 Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
803
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
21 червня, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 2246
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук