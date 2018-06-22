У Гватемалі автобус зі студентами зірвався з обриву: багато загиблих

У Гватемалі при падінні з обриву автобуса, що перевозив студентів, загинули восьмеро людей.

Про це повідомляє Prensa Libre.

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Інцидент стався в департаменті Сан-Маркос. Студенти прямували на спортивний захід. Водій автобуса не впорався з керуванням і злетів з 70-метрової висоти.

.@jimmymoralesgt: Mi más sentido pésame para las familias de los fallecidos y nuestra solidaridad con los heridos del incidente en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos donde un bus que transportaba estudiantes cayó a un barranco. https://t.co/bBZBh9SFGz pic.twitter.com/UZrCpageKn — JIMMYPORGUATE (@jimmyporguate) June 21, 2018

Зазначається, шестеро із загиблих були студентами. Семеро жертв аварії померли на місці події. Ще одна людина померла в госпіталі. 35 людей направили до Національної лікарні Сан-Маркоса з важкими травмами.

#ÚltimaHora Bus cae a barranco en la aldea La Libertad Balchetre, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. No menos de 13 heridos, informan los @CBMDEPTAL



Foto: EdwinEscobar pic.twitter.com/IAOVBv4wmA — rmaguilar_ImpactoGt (@ritamariaguilar) June 21, 2018

Попередньою причиною аварії вважають відмову гальмівної системи. На місці працюють рятувальники. Поліція з'ясовує деталі події.