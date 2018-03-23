У Харківській міськраді проводять обшуки

Співробітники прокуратури, СБУ та Національної поліції прийшли з обшуками в один з департаментів Харківської міськради.

Як повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, обшуки відбуваються в рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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"Метою вказаних слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов’язаних з проведенням реконструкції спортивних об’єктів у Харкові. Усі слідчі дії санкціоновані районними судами Харкова та проводяться з дотриманням законодавства", – йдеться в повідомленні.

Обшуки у Харківській міській раді

Зазначається, що проводиться близько двадцяти обшуків, як у робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем мешкання можливих фігурантів провадження.