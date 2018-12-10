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      У Харківській області прикордонники затримали нелегала з Бангладеш

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      Співробітники прикордонної служби затримали нелегала
      Співробітники прикордонної служби затримали нелегала / dpsu

      Співробітники відділу прикордонної служби "Тополі" Харківського загону у суботу, 8 грудня, за кілька кілометрів від кордону зупинили автомобіль, в якому виявили іноземця без документів в супроводі провідників-українців – водія таксі і ще одного пасажира.

      Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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      З'ясувалось, що іноземець є громадянином Бангладеш і прибув він до Росії на початку грудня на законних підставах із відповідною туристичною візою. Згодом, він перетнув кордон з Україною аби потрапити до країн Європи,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що іноземця супроводжували двоє українців, які вирішили трохи заробити на допомозі нелегальному мігранту потрапити на територію України.

      Наразі тривають слідчі дії.

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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