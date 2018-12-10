У Харківській області прикордонники затримали нелегала з Бангладеш

Співробітники відділу прикордонної служби "Тополі" Харківського загону у суботу, 8 грудня, за кілька кілометрів від кордону зупинили автомобіль, в якому виявили іноземця без документів в супроводі провідників-українців – водія таксі і ще одного пасажира.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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З'ясувалось, що іноземець є громадянином Бангладеш і прибув він до Росії на початку грудня на законних підставах із відповідною туристичною візою. Згодом, він перетнув кордон з Україною аби потрапити до країн Європи,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іноземця супроводжували двоє українців, які вирішили трохи заробити на допомозі нелегальному мігранту потрапити на територію України.

Наразі тривають слідчі дії.