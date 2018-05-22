У харківській школі розпилили перцевий спрей: низка дітей потрапили до лікарні

У вівторок, 22 травня, у харківській школі №3 невідомі розпилили перцевий спрей. Усіх дітей навчального закладу евакуювали.

Про це повідомляє "Громадське".

За словами очевидців, частині дітей надають медичну допомогу на місці інциденту, ще частину дітей відправили в лікарню.

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За інформацією Харківської облдержадміністрації, школярі звернулися до медиків зі скаргами на слабкість та ускладнене дихання. Зазначається, що по медичну допомогу звернулися 30 дітей, 15 із них госпіталізовані до обласної дитячої лікарні №1.

Стан госпіталізованих – середньої тяжкості. Серед симптомів – слабкість та утруднене дихання, а також бліда шкіра. Причини нездужання зараз з’ясовують,

– повідомила в. о. начальниці управління охорони здоров’я ХОДА Галина Сіроштан.

Вона додала, що у школі чергують 4 машини екстреної допомоги. На місце також прибули медпрацівники міської поліклініки №12, які проводять профілактичний огляд учнів.