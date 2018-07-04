У харківському метро чоловік розлив небезпечну рідину

У Харкові на станції метро "Перемога" чоловік розбив колбу з ртуттю. Чоловік самостійно повідомив рятувальників, що виявив прозору ємність і хотів здати її до лабораторії.

Про це повідомляє Громадське радіо.

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"Попередньо кількість ртуті – до 20 грамів. Туди були направлені наші підрозділи хіміків — дозиметристів, також ще одне відділення на екоцистерні. За сорок хвилин було повністю ліквідовано забруднення навколишнього середовища та повітря в даному зачиненому приміщенню. За медичною допомогою ніхто не звертався", – повідомив виданню помічник начальника Головного управління ДержСНС в Харківській області Ігор Лупандін

Зазначається, що під час інциденту біля входу, де було розлито речовину, чергували правоохоронці та пускали людей через інший вхід. Наразі з чоловіком спілкуються поліцейські.

Наразі станція метро працює в штатному режимі.



