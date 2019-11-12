У харківському метро поліцейський влаштував стрілянину – відео
Уночі 12 листопада капрал поліції відкрив вогонь просто посеред станції метро "Наукова". 22-річного правоохоронця вже затримали.
Близько п'ятої ранку правоохоронець почав гатити зі зброї по станції "Наукова". У поліції Харківщини повідомляють, що на той час метро не працювало та було порожнім. Саме тому обійшлося без травмованих.
До теми: Ми не віримо у справедливість, – бабуся 5-річного Кирила, якого застрелили поліцейські
Правоохоронці та психологи з’ясовуватимуть причини такої дивної поведінки капрала. У деяких ЗМІ зазначають, що чоловік був під дією наркотиків. Призначено службове розслідування.
Як видно з фото, опублікованих у соцмережах, на стінах залишилися сліди куль.
Поліцейський обстріляв станцію метро у Харкові / фото: з телеграм-каналу Харьков 1456
Поліцейський у Харкові обстріляв станцію метро – дивіться відео
Розброювали і затримували стрільця бійці спецпідрозділу ТОР. Про ситуацію повідомлено Державне бюро розслідувань.
ТОР затримав поліцейського, який влаштував стрілянину у метро в Харкові