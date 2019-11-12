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      У харківському метро поліцейський влаштував стрілянину – відео

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      У Харкові поліцейський обстріляв станцію метро
      У Харкові поліцейський обстріляв станцію метро / скріншот з відео

      Уночі 12 листопада капрал поліції відкрив вогонь просто посеред станції метро "Наукова". 22-річного правоохоронця вже затримали.

      Близько п'ятої ранку правоохоронець почав гатити зі зброї по станції "Наукова". У поліції Харківщини повідомляють, що на той час метро не працювало та було порожнім. Саме тому обійшлося без травмованих.

      До  теми: Ми не віримо у справедливість, – бабуся 5-річного Кирила, якого застрелили поліцейські

      Правоохоронці та психологи з’ясовуватимуть причини такої дивної поведінки капрала. У деяких ЗМІ зазначають, що чоловік був під дією наркотиків. Призначено службове розслідування.

      Як видно з фото, опублікованих у соцмережах, на стінах залишилися сліди куль.


      Поліцейський обстріляв станцію метро у Харкові / фото: з телеграм-каналу Харьков 1456

      Поліцейський у Харкові обстріляв станцію метро – дивіться відео

      Розброювали і затримували стрільця бійці спецпідрозділу ТОР. Про ситуацію повідомлено Державне бюро розслідувань. 

      ТОР затримав поліцейського, який влаштував стрілянину у метро в Харкові

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП Поліція
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