У харківському метро поліцейський влаштував стрілянину – відео

Уночі 12 листопада капрал поліції відкрив вогонь просто посеред станції метро "Наукова". 22-річного правоохоронця вже затримали.

Близько п'ятої ранку правоохоронець почав гатити зі зброї по станції "Наукова". У поліції Харківщини повідомляють, що на той час метро не працювало та було порожнім. Саме тому обійшлося без травмованих.

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Правоохоронці та психологи з’ясовуватимуть причини такої дивної поведінки капрала. У деяких ЗМІ зазначають, що чоловік був під дією наркотиків. Призначено службове розслідування.

Як видно з фото, опублікованих у соцмережах, на стінах залишилися сліди куль.



Поліцейський обстріляв станцію метро у Харкові / фото: з телеграм-каналу Харьков 1456

Поліцейський у Харкові обстріляв станцію метро – дивіться відео

А вот и видео с Научной, где ночью сотрудник полиции устроил стрельбу в метро. pic.twitter.com/14AFMFp1Xa — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 12 листопада 2019 р.

Розброювали і затримували стрільця бійці спецпідрозділу ТОР. Про ситуацію повідомлено Державне бюро розслідувань.

ТОР затримав поліцейського, який влаштував стрілянину у метро в Харкові