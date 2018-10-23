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      У харківському метро з'явився епічний постер до дербі "Шахтаря" і "Динамо": фото

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      Дербі "Шахтар" – "Динамо"
      Дербі "Шахтар" – "Динамо"

      У харківському метро з'явилася афіша матчу "Шахтар" – "Динамо", який відбудеться 3 листопада на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові.

      Господарем зустрічі буде "Шахтар". У харківському метро вже можна побачити класну рекламу поєдинку.

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      "Світ дивиться. Фонсека проти Хацкевича", – свідчить напис на плакаті. При цьому очі обох тренерів горять вогнем клубного кольору їх команди: у Фонсеки - оранжевого, у Хацкевича - блакитного.


      У Харкові вивісили епічний постер перед матчем "Шахтаря" і "Динамо" (Фото: footballua.tv)

      Чергове українське класіко пройде в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги. На даний момент після 12 турів очолює турнірну таблицю донецький "Шахтар" (31 очко), "Динамо" відстає від лідера на 2 бали.

      До очного поєдинку лідер зіграє проти "Арсеналу-Київ", а "Динамо" – проти ФК "Львів".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Динамо Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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