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      У харківському ПТУ на Каркача спалахнула масштабна пожежа: фото, відео

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      Пожежа у Харківському ПТУ / пресслужба ДСНС

      Ввечері 29 грудня у Харкові спалахнув соціально-побутовий корпус Центру професійно-технічної освіти, що на вулиці Каркача. На момент приїзду рятувальників площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

      За попередньою версією вогнеборців, зайнялися дерев'яні конструкції покрівлі переходу між двома будівлями корпусів Центру. Про це інформує пресслужба ДСНС.

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      У соцмережах наполягають: причина займання – підпал. Мовляв, біля закинутої будівлі хуліганили неповнолітні. До прибуття пожежників вони втекли з місця подій.

      Також у соцмережах додають, що на даху та всередині приміщення було багато диму, язики полум’я було видно здалеку.

      Площа пожежі склала близько 200 метрів квадратних. О 18:32 пожежу локалізували, а о 20:32 повністю ліквідували,
      – звітують у ДСНС.

      До слова, масштабна пожежа, проте з численними летальними наслідками 4 грудня трапилася в Одесі. Вогонь спалахнув в місцевому економічному коледжі, о 10 ранку, коли у навчальному закладі було багато викладачів та студентів. Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Пожежа ДСНС Надзвичайні ситуації Новини Харкова
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