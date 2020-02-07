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      У харківському тролейбусі сталась жорстока бійка – відео

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      У тролейбусі сталась бійка в п'яній компанії / gortransport.kharkov.ua

      У Харкові в тролейбусі №35 стався конфлікт у компанії п’яних пасажирів. У результаті постраждали кілька людей.

      4 лютого в тролейбусі п’яний чоловік жорстоко побив кулаками по голові та тілу свого знайомого, повідомляє 057.ua.

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      Відео інциденту виклали в одному харківському Телеграм-каналі. На відеозаписі видно, як нападник жорстоко б’є іншого чоловіка, а потім виштовхує ногами потерпілого зі салону тролейбуса. При цьому пасажири намагаються зупинити бійку.

      У цей час на підлозі лежить тіло другого чоловіка. Пасажири розтирають йому вуха і просять викликати "швидку".

      Після бійки чоловіки вийшли з тролейбуса та самі ж забрали свого товариша без свідомості, повідомили у пресслужбі мерії.

      На місце інциденту приїжджав патруль, але вони нікого не знайшли на місці бійки. Швидку допомогу з приводу бійки у 35 тролейбусі не викликали.

      Бійка у тролейбусі №35 – відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини Харкова
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