У Харківському центрі крові кількадесят прикордонників стали донорами

Діти з онкологічними хворобами стають залежними від переливань через численні курси хіміотерапії. Тож єдина їхня надія на виживання – це донори. І щоразу їхнє життя залежить від сотень чужих і незнайомих людей.

Лише в Харківській обласній клінічній лікарні №1 малюкам роблять близько 600 переливань на рік, а це 100 літрів крові.

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Цьогоріч до "потоку життя" долучилися і прикордонники зі Східного регіонального управління. Вони підтримали гасло Дня донора 2018 – "Здай кров – поділися своїм життям". Об'єднала побратимів Оксана Іванець, жінка уже всьоме на донорському кріслі.

Кілька років тому в колі моїх знайомих трапилося горе – захворіла дитина на лейкемію. Таким чином я дізналась, що такі діти є, таких дітей багато,

– зазначила прес-офіцер Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець.

Щодня до Харківської служби крові приходять щонайменше 70 людей. А до Всесвітнього дня донора здавати кров і плазму записалися більше десятка колективів це і студенти, і приватні організації.

У чергу до Служби крові прийшло 30 прикордонників. Хтось тут уперше, а хтось уже 12 раз.

"Я сама мама. І для мене це важливо. Можливо комусь допоможу. Я перший раз здавала в 88 або в 87 році", – розповіла співробітниця Державної прикордонної служби Анна Гімпілевич.

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