У Харкові бабуся знущалася над кошеням, а онука регочучи знімала це на відео

4 грудня дівчина з Харкова виклала на свою сторінку в інстаграм відео, де її бабуся знущається з маленького кошеня. Бабуся крутила кошеня за лапи, перевертала та буквально жонглювала ним.

Відео жорстокого поводження з тваринкою, швидко розлетілося мережею. Як повідомляє місцевий сайт Город Х, дівчині, яка виклала відео 15 років і її мати працює вчителькою.

Дивіться також: Помер найвідоміший кіт інстаґраму Lil Bub: фото

Поліція Харківщини відкрила через це відео кримінальну справу. Жінці загрожує арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Про стан котика наразі інформації немає.

У Харкові бабуся знущалася над кошеням, а онука знімала це – дивіться відео