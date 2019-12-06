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      У Харкові бабуся знущалася над кошеням, а онука регочучи знімала це на відео

      942 Читать новость на русском
      Жінка смикала кошеня за лапи та хвіст / Скріншот з відео

      4 грудня дівчина з Харкова виклала на свою сторінку в інстаграм відео, де її бабуся знущається з маленького кошеня. Бабуся крутила кошеня за лапи, перевертала та буквально жонглювала ним.

      Відео жорстокого поводження з тваринкою, швидко розлетілося мережею. Як повідомляє місцевий сайт Город Х, дівчині, яка виклала відео 15 років і її мати працює вчителькою.

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      Поліція Харківщини відкрила через це відео кримінальну справу. Жінці загрожує арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

      Про стан котика наразі інформації немає.

      У Харкові бабуся знущалася над кошеням, а онука знімала це – дивіться відео

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Світ тварин Новини Харкова Кримінальні новини
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