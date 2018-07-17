У Харкові блогери безперешкодно потрапили на танковий склад

15 липня на YouTube з’явилося відео, на якому місцеві блогери зняли танковий склад Збройних Сил України, у якому знаходилися сотні списаних і десяток нових танків.

Як видно на кадрах відео, на об'єкті абсолютно відсутня охорона, сторожова вишка напівзруйнована, ворота між різними частинами складу не замкнені. Блогери зуміли навіть порахувати кількість бойових машин, вказавши цифру у три сотні танків.

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"Ми знайшли близько 300 старих радянських танків, але коли пройшли між ними далі, то там ще було штук 10 саме нових танків і вантажівка, яка і привезла їх туди. Виглядало це прямо як танковий військовий автосалон! На них були бирки-пломби, техніка без пробігу", – сказано в описі до відео.

Автори відео також потрапили до бункера, продемонструвавши, які там зберігаються запаси військового устаткування і спорядження. За весь час, поки блогери бродили по території складу, вони не побачили жодної людини — їм не було надано жодної протидії.