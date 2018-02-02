У Харкові будівля провалилась крізь землю: фото

У Харкові через аварію на каналізаційному колекторі будівля провалилася під землю. Як повідомляють очевидці, у цій будівлі розташовувалася роздягальня і склад електромонтажної фірми.

Про це повідомляє місцевий сайт NewsRoom.

Як пояснили в КП Харківводоканал, ще 31 січня там сталася просадка ґрунту на тунельному каналізаційному колекторі через руйнування його склепінь від газової корозії.

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Уже створили оперативний штаб з ліквідації аварії, організована цілодобова робота і залучені всі міські служби для надання допомоги.

"Нині за допомогою тимчасової насосної станції здійснюється перекачування стічних вод з вищерозташованого колодязя до нижчерозташованої шахти, що дає змогу не відключати абонентів від водопостачання", – розповів перший заступник генерального директора КП Харківводоканал Олександр Коваленко.

У Харкові будівля провалилась крізь землю