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      У Харкові через вибух феєрверка чоловікові відірвало частину руки: 18+

      2008 Читать новость на русском
      У Харкові через вибух феєрверка чоловікові відірвало частину руки
      У Харкові через вибух феєрверка чоловікові відірвало частину руки / Ілюстративне фото

      У новорічну ніч, 1 січня, У Харкові поблизу житлового будинку 34-річний місцевий житель спробував запустити феєрверк. Проте спроба виявилась невдалою і через власну необережність чоловік зазнав рваних ран обличчя та ампутації кисті руки.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

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      За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції, експерти та вибухотехніки, які оглянули місце події. Правоохоронці з’ясували, що цю піротехніку чоловік придбав на ринку.

      Зараз поліція проводить перевірку та з'ясовує всі обставини пригоди.

      Дивіться відео з місця інциденту у Харкові, де чоловік через феєрверк позбувся частини руки: 18+

       

      Теги: Новини України Поліція Новини Харкова Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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