У Харкові через вибух феєрверка чоловікові відірвало частину руки: 18+

У новорічну ніч, 1 січня, У Харкові поблизу житлового будинку 34-річний місцевий житель спробував запустити феєрверк. Проте спроба виявилась невдалою і через власну необережність чоловік зазнав рваних ран обличчя та ампутації кисті руки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції, експерти та вибухотехніки, які оглянули місце події. Правоохоронці з’ясували, що цю піротехніку чоловік придбав на ринку.

Зараз поліція проводить перевірку та з'ясовує всі обставини пригоди.

Дивіться відео з місця інциденту у Харкові, де чоловік через феєрверк позбувся частини руки: 18+