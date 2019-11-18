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      У Харкові чиновники нажилися на понад 5 мільйонів гривень на ремонті доріг

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      Чиновники у Харкові привласнили собі 5 мільйонів гривень

      Протягом двох років працівники Харківської міської ради незаконно отримували прибуток з ремонту доріг. Департамент продавав асфальтову крихту за нижчою ціною, ніж ринкова.

      Як повідомляють у пресслужбі СБУ, протягом 2016-2018 років чиновники Харківської міської ради наживалися на матеріалах, які залишаються після ремонту доріг у місті.

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      Вони незаконно продавали комерсантам асфальтову крихту за ціною, вп’ятеро меншою, ніж дійсна. Ті у свою чергу перепродавали матеріали за ринковою ціною. Прибуток учасники схеми ділили між собою.

      До того ж посадовці мерії взагалі не мали права розпоряджатися матеріалами будівництва. Адже вони належали комунальному підприємству, яке є балансоутримувачем усіх доріг Харкова.


      Чиновники Харківської міськради наживалися на ремонті доріг / ssu.gov.ua

      Двом чиновникам, зокрема заступнику начальника департаменту, уже повідомлено про підозру. Їм інкримінують розтрату та привласнення коштів в особливо великих розмірах.

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      Теги: Новини Харкова Корупція Новини України
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