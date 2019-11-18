У Харкові чиновники нажилися на понад 5 мільйонів гривень на ремонті доріг

Протягом двох років працівники Харківської міської ради незаконно отримували прибуток з ремонту доріг. Департамент продавав асфальтову крихту за нижчою ціною, ніж ринкова.

Як повідомляють у пресслужбі СБУ, протягом 2016-2018 років чиновники Харківської міської ради наживалися на матеріалах, які залишаються після ремонту доріг у місті.

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Вони незаконно продавали комерсантам асфальтову крихту за ціною, вп’ятеро меншою, ніж дійсна. Ті у свою чергу перепродавали матеріали за ринковою ціною. Прибуток учасники схеми ділили між собою.

До того ж посадовці мерії взагалі не мали права розпоряджатися матеріалами будівництва. Адже вони належали комунальному підприємству, яке є балансоутримувачем усіх доріг Харкова.



Чиновники Харківської міськради наживалися на ремонті доріг / ssu.gov.ua

Двом чиновникам, зокрема заступнику начальника департаменту, уже повідомлено про підозру. Їм інкримінують розтрату та привласнення коштів в особливо великих розмірах.