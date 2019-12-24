У Харкові чоловік захопив заручницю: постраждав поліцейський

Вранці у Немишлянському районі Харкова чоловік захопив у заручницю жінку, яка вела до садочка дитину. Він брутально схопив її та приставив до горла ножа.

Випадкові перехожі одразу викликали поліцію. Правоохоронцям нападник заявив, що хоче бачити свого знайомого. Саме його він би обміняв на свою заручницю.

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Тоді начальник карного розшуку районного відділку поліції запропонував обміняти заручницю на себе. На таку пропозицію нападник погодився і відпустив жінку. Поліцейський, ставши заручником, почав заспокоювати злочинця та намагався влитися йому в довіру.

Поліцейський запропонував злочинцеві закурити, і коли той відволікся на запальничку, кинувся на нього. Злочинець встиг проштрикнути чоловіка ножем.



Поліцейський обміняв себе на заручницю / фото: npu.gov.ua

Правоохоронця шпиталізували до лікарні, його оперують. Нападника затримали, його допитують слідчі.

Подію кваліфіковано ч. 1 за ст. 147 (захоплення заручників) та 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Нападнику загрожує довічне ув'язнення.