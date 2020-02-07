У Харкові чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика
У Харкові затримали педофіла, який зґвалтував неповнолітнього хлопчика.
До Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 45-річний харків'янин зґвалтував 14-річну дитину.
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Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування". 45-річному чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.
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