У Харкові чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика

У Харкові затримали педофіла, який зґвалтував неповнолітнього хлопчика.

До Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 45-річний харків'янин зґвалтував 14-річну дитину.

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Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування". 45-річному чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.