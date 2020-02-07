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      У Харкові чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика

      45 Читать новость на русском
      / showbiz.clutch.ua

      У Харкові затримали педофіла, який зґвалтував неповнолітнього хлопчика.

      До Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 45-річний харків'янин зґвалтував 14-річну дитину.

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      Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування". 45-річному чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Харкова Новини України
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