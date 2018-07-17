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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Харкові дівчина намагалася пройти ЗНО відправивши замість себе "двійників"

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Дівчина відібрала окремого "двійника" на кожен іспит
Дівчина відібрала окремого "двійника" на кожен іспит / 057.ua/news

Харківчанка намагалася пройти Зовнішнє незалежне оцінювання відправивши замість себе "двійників". Для кожного іспиту абітурієнтка окремо відправляла схожу на себе дівчину.

Про це повідомив ресурс 057.ua

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Про винахідливий спосіб складання іспитів розповів директор місцевого регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Абітурієнтка найняла кількох випускниць місцевої школи – підібрала дівчат за зовнішньою схожістю, "наштукатурились" і вперед. І сталося те, чого варто було очікувати – підставу розпізнали на пункті ЗНО. Сподіваємося, звичайно, що Український центр погодиться з нашою пропозицією про анулювання результатів цієї підприємниці,
– зазначив він.

Сидоренко також зауважив, що дівчина знайшла для кожного іспиту окремого "двійника".

Теги: Новини України Новини Харкова ЗНО
Джерело: 24 Канал
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