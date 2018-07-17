У Харкові дівчина намагалася пройти ЗНО відправивши замість себе "двійників"
Харківчанка намагалася пройти Зовнішнє незалежне оцінювання відправивши замість себе "двійників". Для кожного іспиту абітурієнтка окремо відправляла схожу на себе дівчину.
Про це повідомив ресурс 057.ua
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Про винахідливий спосіб складання іспитів розповів директор місцевого регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.
Абітурієнтка найняла кількох випускниць місцевої школи – підібрала дівчат за зовнішньою схожістю, "наштукатурились" і вперед. І сталося те, чого варто було очікувати – підставу розпізнали на пункті ЗНО. Сподіваємося, звичайно, що Український центр погодиться з нашою пропозицією про анулювання результатів цієї підприємниці,
– зазначив він.
Сидоренко також зауважив, що дівчина знайшла для кожного іспиту окремого "двійника".
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