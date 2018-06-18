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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Харкові дівчина отруїлася таблетками для схуднення

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У Харкові дівчинка отруїлася таблетками
У Харкові дівчинка отруїлася таблетками / vfigure.ru

13-річна дівчина-підліток випила пігулки з метою схуднення. Після прийому препаратів, їй стало погано. У важкому стані її доставили до реанімаційного відділення Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це інформувала поліція Харківщини. 

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"Дана подія внесена до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень", – розповів заступник начальника Немишлянського ВП полковник поліції Сергій Волобуєв.

Постраждала переведена до алергологічного відділення, її життю нічого не загрожує. Поліцейські проводять ретельну перевірку для з’ясування всіх обставин отруєння дівчини.

Нагадаємо, в оздоровчому комплексі "Маяк", що на Запоріжжі, отруїлися 28 дітей та 2 дорослих. Постраждалі звернулися із скаргами на розлад шлунку до медичного пункту табору. Випадки захворювання дітей зареєстровані в 13 загонах із 19 (від 1 до 4 хворих дітей у кожному).

Теги: Новини України Діти Здоров'я Новини Харкова отруєння
Джерело: 24 Канал
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