У Харкові дівчина отруїлася таблетками для схуднення

13-річна дівчина-підліток випила пігулки з метою схуднення. Після прийому препаратів, їй стало погано. У важкому стані її доставили до реанімаційного відділення Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це інформувала поліція Харківщини.

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"Дана подія внесена до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень", – розповів заступник начальника Немишлянського ВП полковник поліції Сергій Волобуєв.

Постраждала переведена до алергологічного відділення, її життю нічого не загрожує. Поліцейські проводять ретельну перевірку для з’ясування всіх обставин отруєння дівчини.

Нагадаємо, в оздоровчому комплексі "Маяк", що на Запоріжжі, отруїлися 28 дітей та 2 дорослих. Постраждалі звернулися із скаргами на розлад шлунку до медичного пункту табору. Випадки захворювання дітей зареєстровані в 13 загонах із 19 (від 1 до 4 хворих дітей у кожному).