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У Харкові допитують постраждалих у ДТП на Сумській

19:03, 1 березня 353 Читать новость на русском

Родичі розповідали, що пам’ятають з трагічного вечора, 18 жовтня, 2017 року та як дізналися, про те, що не стало їхньої рідні.

Резонансна аварія сталася 18 жовтня, 2017 року, загинуло 6 перехожих та стільки ж травмовано. На лаві підсудних 20 річна Олена Зайцева, яка визнала свою провину і погодилася давати свідчення, та Геннадій Дронов пояснив, що суть обвинувачення щодо нього не розуміє.

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Сьогодні, 1 березня, допитали Ганну Комар, постраждалу з Кременчука, яка брала участь за допомогою відеозв’язку. Дівчина просто поверталася додому на маршрутку додому, а далі уже нічого не пам’ятає. Також допитали Жанну Власенко, постраждалу вагітну дівчину, яка кілька тижнів знаходилася у комі, але все ж таки народила дитину. Вона розповіла, що їй потрібна складна реабілітація, а також її дівчинці, яка систематично проходить медичні обстеження.

Добралася дуже важко через та погодні умови. На залізниці не розчищена платформа. Через стан здоров’я неможливо було дійти до суду, але у мене була ціль сюди потрапити,
– розповіла постраждала в ДТП Оксана Нестеренко

Родина Зайцевих передала відшкодування постраждалим, багато людей відмовились, однак деякі гроші взяли, бо потребують їх на реабілітацію.

Наступне засідання відбудеться за кілька днів, 6 березня, тоді продовжать заслухувати людей, що постраждали в цій аварії. Після цього будуть заслухувати вже обвинувачуваних та свідків, і далі вже аналізувати та дивитися експертизи, які передало суду слідство.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова ДТП у Харкові
Джерело: 24 Канал
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