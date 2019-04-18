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      У Харкові двоє людей опинилося у небезпеці через прорив труби з окропом: відео

      153 Читать новость на русском
      Вулицю Харкова залило водою
      Вулицю Харкова залило водою / ДСНС

      У Харкові у Київському районі 17 квітня прорвалася труба з гарячою водою і у результаті затопило проїжджу частину разом з автівкою Mazda з водієм і пасажиром.

      Прорвало на вулиці Матюшенка, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

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      В результаті аварії ділянка проїжджої частини була затопленою. Наполовину у воді опинилась одна автівка Mazda 626. Водій та пасажир перелізли на дах автомобіля та потребували допомоги.

      харків дснс прорвало трубу
      Прорив труби на вулиці Матюшенка у Харкові

      прорив труби харків дснс
      Через прорив труби двоє людей були у небезпеці

      На місце виїхала рятувальна служба і звільнила чоловіків із "гарячої пастки" та за допомогою тросу відбуксирували автівку у безпечне місце. Зараз комунальними службами міста проводяться роботи щодо ліквідації аварії на даній дільниці тепломережі.

      Дивіться відео прориву труби у Харкові:

       

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      Теги: Новини України Новини Харкова Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 канал
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