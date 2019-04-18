У Харкові двоє людей опинилося у небезпеці через прорив труби з окропом: відео

У Харкові у Київському районі 17 квітня прорвалася труба з гарячою водою і у результаті затопило проїжджу частину разом з автівкою Mazda з водієм і пасажиром.

Прорвало на вулиці Матюшенка, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

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В результаті аварії ділянка проїжджої частини була затопленою. Наполовину у воді опинилась одна автівка Mazda 626. Водій та пасажир перелізли на дах автомобіля та потребували допомоги.



Прорив труби на вулиці Матюшенка у Харкові



Через прорив труби двоє людей були у небезпеці

На місце виїхала рятувальна служба і звільнила чоловіків із "гарячої пастки" та за допомогою тросу відбуксирували автівку у безпечне місце. Зараз комунальними службами міста проводяться роботи щодо ліквідації аварії на даній дільниці тепломережі.

Дивіться відео прориву труби у Харкові: