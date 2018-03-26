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У Харкові горів торгівельний центр

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У Харкові горів торгівельний центр
У Харкові горів торгівельний центр / фото прес-служби ДСНС

26 березня сталася пожежа у харківському торгівельному центрі "Будинок торгівлі центральний". За інформацією рятувальників, вогонь спалахнув через займання електромережі, поранених та загиблих немає.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"Розвідка пожежі встановила, що у даному торгівельному закладі на сходах 2-го поверху горіли силові кабелі на площі 2 кв.м., а також електрощитова у підвалі на площі 3 кв.м. Горіння полімерних матеріалів виділяло велику кількість небезпечного диму", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Адміністрації закладу вдалось евакуювати більшість відвідувачів та робітників на свіже повітря до прибуття рятувальників, але дехто все ж залишився на верхніх поверхах будівлі. Через дим люди втратили орієнтацію, не могли самостійно знайти вихід та задихались.

Зважаючи на небезпеку отруєння людей продуктами горіння, рятувальники негайно організували їх евакуацію газодимозахисною службою. У супроводі ланок ГДЗС з приміщень 4-го, 5-го та 6-го поверхів назовні було виведено 31 особу,
– розповідають у ДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників та адміністрації торгівельного центру вдалось уникнути загиблих та постраждалих. За попередніми даними причиною загоряння є коротке замкнення електричної мережі.


У Харкові горів торгівельний центр


За попередніми даними причиною загоряння є коротке замкнення електричної мережі

Теги: Пожежа Новини України Новини Харкова ДСНС
Джерело: 24 Канал
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