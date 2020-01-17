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      У Харкові готувалися теракти: СБУ затримала бойовика "ЛНР"

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      Затриманому чоловіку оголосили про підозру / ssu.gov.ua

      Бойовики готувалися до теракту в Харкові. Служба безпеки України виявила розвідника терористичної організації "ЛНР". Він збирав дані про транспорт у місті.

      Як стало відомо СБУ, чоловік, мешканець Харкова, у 2014 році приєднався до проросійських бойовиків. Він називав себе командиром розвідки народної міліції "ЛНР". Про це повідомили на сайті відомства.

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      Нещодавно чоловік повернувся з Росії до Харкова. Він збирав інформацію про стратегічні об’єкти. Детально оглядав їх у різних місцях Харківщини. Ці дані планував передати бойовикам.

      Що цікавило бойовика?

      • залізничні колії;
      • залізничні станції;
      • автовокзали; 
      • Харківський метрополітен.

      Розвідника затримали. У його помешканні знайшли бойову гранату і тротилову шашку з електродетонатором.

      Чоловіка підозрюють в участі у діяльності терористичної групи за статтею 258 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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      сьогодні
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Війна на Донбасі Новини Харкова Кримінальні новини СБУ Проросійські бойовики
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