У Харкові готувалися теракти: СБУ затримала бойовика "ЛНР"

Бойовики готувалися до теракту в Харкові. Служба безпеки України виявила розвідника терористичної організації "ЛНР". Він збирав дані про транспорт у місті.

Як стало відомо СБУ, чоловік, мешканець Харкова, у 2014 році приєднався до проросійських бойовиків. Він називав себе командиром розвідки народної міліції "ЛНР". Про це повідомили на сайті відомства.

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Нещодавно чоловік повернувся з Росії до Харкова. Він збирав інформацію про стратегічні об’єкти. Детально оглядав їх у різних місцях Харківщини. Ці дані планував передати бойовикам.

Що цікавило бойовика?

залізничні колії;

залізничні станції;

автовокзали;

Харківський метрополітен.

Розвідника затримали. У його помешканні знайшли бойову гранату і тротилову шашку з електродетонатором.

Чоловіка підозрюють в участі у діяльності терористичної групи за статтею 258 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років за ґратами.