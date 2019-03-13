У Харкові група малолітніх напала на перехожого: обурливі кадри

У Харкові п'ятеро неповнолітніх познущались над перехожим. Зграя дітей оточила чоловіка і раз по разу била його по ногах та тулубу.

Відео виклав у мережу харківський юрист Дмитро Марцонь. Проте чи саме він є автором відео – невідомо.

Читайте також: Небезпечне дитинство: скількох агресивних підлітків покарала поліція

Пригадується випадок з боксером у Києві, який силою поставив "нападників" на місце. Упевнений, що до таких сцен доводити не можна. Діти повинні знати своє місце, поважати старших і закон. А патрульній поліції і дільничим варто нагадувати "особливо забудькуватим", – прокоментував чоловік.

З відео можна зробити висновок, що інцидент стався десь у дворах та мав своїх "глядачів". Чоловік же, на якого напали малолітні, жодного разу не вдарив своїх кривдників.

У коментарях люди жваво обговорюють не тільки поведінку зграї дітей, але і питання, чи викликала людина, яка знімала відео, поліцію. І якщо так, то чи відреагували правоохоронці на інцидент.

У січні схожа ситуація трапилась у Києві. Поблизу станції метро "Палац Спорту", група підлітків жорстоко побила чоловіка. Свідком події була жінка, яка намагалась захистити чоловіка, за що теж отримала стусанів і словесні погрози.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Згідно зі статтею, якщо вину нападників буде доведено, то на них чекає покарання у вигляді штрафу від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на 6 місяців чи обмеження волі до 5 років. Але ті самі дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п'яти років.