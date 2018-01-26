У Харкові імітували смерть чиновника, щоб врятувати від кілера

У Харкові "ожив" померлий директор комунального підприємства. Добу чоловіка вважали мертвим і родина, і колеги. Згодом виявилося, що загибель чиновника зімітували, щоб затримати кілера та замовника.

На сайті мерії одразу опубліковали співчуття родині чиновника. Колеги вже готувалися прощатися з Владиславом. Але до траурних квітів, на щастя, не дійшло. Надвечір наступного дня він "ожив". Смерть 45-річного харків'янина виявилася імітацією.

Як виявилося, убивство чиновника замовила його екс-теща. Про це дізналися, коли жінка стала шукати кілера, який би виконав її замовлення. 62-річна жінка була готова викласти понад чверть мільйона гривень за отруєння.

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Найцікавіше, що на замовницю вбивства правоохоронців вивів сам кілер. Жінку одразу затримали. Наразі вона не пояснює своїх дій і відмовилася співпрацювати зі слідством. У прокуратурі ж розповідають, після розлучення у подружжя були майнові конфлікти та суперечки за дитину.

Сам Владислав Васенко зранку на роботі - приймає привітання з тим, що живий, і показує селфі зі своїм траурним портретом. Спецслужби дозволили Владиславу сказати про вдавану смерть тільки дружині та батькам лише напередодні запланованої операції. Сам чоловік знав про те, що на нього готується замах, більше тижня.

Причини цього жаху в тому, що були порушені домовленості, які у нас свого часу існували про те, що дитина перебуває половину часу з матір'ю, половину зі мною. Я за це при розлученні не залишав собі нічого. Коли були порушені домовленості, я сказав – раз так, я теж не буду цього терпіти, я подаю на розділ майна, бізнесу,

– розповів Владислав Васенко.

Правоохоронці зловили злісну тещу на гарячому – у момент, коли вона передавала кілеру останню частину грошей. Прокуратура вимагатиме для 62-річної жінки тримання під вартою без можливості внесення застави.