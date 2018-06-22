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У Харкові іномарка переїхала маленького хлопчика: фото

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У Харкові іномарка наїхала на 4-річного хлопчика
У Харкові іномарка наїхала на 4-річного хлопчика / hk.npu.gov.ua

22 травня у Харкові на проспекті Тракторобудівників водій легковика наїхав на чотирирічного хлопчика на пішохідному переході.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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За попередньою інформацією, 34-річна жінка-водій автомобіля Skoda на пішохідному переході здійснила наїзд на дитину. Хлопчик їхав по пішохідному переході на біговелі у супроводженні своєї тітки, яка везла дитячий візок з малюком. Інша дитина не постраждала,
– йдеться у повідомленні.

Хлопчика з травмою голови госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Наразі дитина перебуває у комі.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.


У Харкові на хлопчика наїхало авто, дитина в комі


У Харкові іномарка наїхала на 4-річну дитину

 

Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Діти Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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