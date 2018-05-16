У Харкові іноземець жорстоко вбив вчительку

16 травня у Харкові в квартирі виявили тіло 53-річної місцевої вчительки зі слідами удушення. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Харківській області.

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Вчителька не вийшла на роботу, тому щоб перевірити причину її відсутності, колеги звернулися у поліцію.

Жінку знайшли в квартирі. Її задушили, так як на шиї в неї була мотузка,

– повідомили у поліції.

Попередньо, правоохоронці затримали 41-річного громадянина іншої держави, який робив у вчительки ремонт.

"У день вбивства чоловік прийшов до жінки, щоб забрати у неї гроші, які вона нібито була йому винна за ремонт. Між ними зав'язався конфлікт. В результаті чоловік схопив мотузку і задушив господарку будинку. Чоловік зняв з жінки золоті сережки, прихопив телефон, банківську картку і зник", – розповів заступник начальника Шевченківського ОП Андрій Грязев.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.