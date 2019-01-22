У Харкові кадети провели вражаючий флешмоб до Дня Соборності України: яскраві фото

Близько 500 кадетів харківської Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" взяли участь у флешмобі до Дня Соборності України.

Про це інформує місцеве інтернет-видання depo Харків.

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Так, юнаки з 20 областей України напередодні 100-річчя від дня проголошення Акту возз'єднання УНР і ЗУНР пройшлися маршем в єдиному строю, а потім склали слово "Україна".



Яскравий флешмоб кадетів

При цьому, вони тримали в руках жовті і сині аркуші – символ єдності та соборності українського народу. Флешмоб закінчився скандуванням: "Слава Україні! Героям Слава!".



Флешмоб кадетів у Харкові

Як пояснив начальник кадетського корпусу генерал-майор Олексій Середа, ініціатива флешмобу надійшла від старшокурсників, яку підхопили й наймолодші кадети: "Потренувалися всього 2–3 рази та провели цей флешмоб. Вважаю, що участь у подібних заходах лише сприятиме вихованню справжніх патріотів".



Флешмоб кадетів у Харкові

Що відомо про День Соборності України?Це державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.