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      У Харкові кандидат в депутати підкуповував виборців ліками: що про це відомо – фото

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      Упаковка із медикаментами
      Упаковка із медикаментами / фото з соцмереж

      Один із кандидатів в депутати по округу №169 у Харкові роздавав виборцям пакунки з ліками. Розсилку медикаментів здійснював фонд Олександра Грановського.

      Харківська поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців. Про це інформує відділ комунікації ГУ Нацполіції області. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

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      Невідомі роздавали харків’янам коробки з ліками від імені одного з кандидатів у депутати Верховної Ради України. Громадяни розцінюють це як намагання вплинути на виборчий процес по округу № 169 і змусити людей віддати свій голос за певного кандидата,
      – кажуть правоохоронці.

      Водночас, про те, що медикаменти виборцям роздає кандидат Грановський повідомив на своїй Facebook-сторінці екс-депутат Харківської міськради Дмитро Маринін.

      "Прийшов час Управлінню поліції в Харківській області звернути увагу і вжити відповідних заходів щодо можливого підкупу виборців на окрузі №169 в місті Харкові поки ще народним депутатом Олександром Грановським", – написав він та оприлюднив фото упаковки з ліками.

      Зазначимо, що від початку передвиборчої кампанії тільки поліція Харківщини зареєструвала 18 повідомлень про порушення під час виборчої кампанії.

      Хто такий Олександр Грановський? Український політик і бізнесмен, народний депутат Верховної Ради 8 скликання від партії "Блок Петра Порошенка". У травні 2019 року він вийшов із партії.

      У 2014 році деякий час був депутатом Київради від партії "Удар", але вже у жовтні того ж року пройшов до парламенту під №58 від БПП. Як депутат Верховної Ради Олександр Грановський вніс низку законопроектів для удосконалення діяльності прокуратури, судочинства, реєстрації прав на майно тощо.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Новини політики Поліція Порушення на виборах Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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