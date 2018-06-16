У Харкові карета швидкої збила підлітка

15 червня, у Харкові, на перехресті вулиць Чкалова та Шишківської, авто швидкої допомоги, що прямувало на виклик, збило хлопця.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Харківщини на власній сторінці у Facebook.

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Зазначається, що 15 річний хлопчина переходив дорогу у навушниках. В цей час дорогою рухалася карета швидкої, що спішила на виклик для надання допомоги дитині, яка втратила свідомість. Повідомляється, що водій швидкої рухався з дотриманням усіх правил та інструкцій, з увімкненими світловим та звуковим сигналами.

Школяр переходив дорогу по пішохідному переходу. Він не почув наближення транспортного засобу, тому що слухав музику у навушниках. Водій швидкої побачив хлопця, але не встиг загальмувати. В результаті підліток потрапив під колеса,

– йдеться у повідомленні.

Від удару підліток отримав закриту черепно-мозкову травму. Хлопця доставили до Харківської клінічної лікарні та невідкладної швидкої допомоги №4. Зазначається, що стан його здоров’я задовільний.

Нагадаємо, ввечері 15 червня у Києві на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Святошин" сталася масштабна ДТП. Аварія за участю шести автомобілів паралізувала виїзд зі столиці. У ДТП постраждала жінка, її госпіталізували.