У Харкові кіт зі сказом покусав людей і помер

У житловому районі Харкова скажений кіт покусав спочатку свою господарку, а потім напав на випадкову перехожу. У цій частині міста ввели терміновий карантин.

У південній частині Основ’яненського району Харкова надзвичайна протиепізоотична комісія ввела карантин через захворювання домашньої тварини на сказ. Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради. Читайте також: У Одесі із зоопарку втік кінь: курйозне відео Домашній кіт вкусив свою господиню, після цього напав на випадкову перехожу. Обидві жінки звернулись до медиків і наразі проходять необхідне лікування від можливого зараження. Кіт помер, а лабораторні обстеження підтвердили в його крові сказ. Наразі ветеринари здійснюють обхід будинків, проводять вакцинацію домашніх тварин від сказу.