15:58
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      У Харкові кіт зі сказом покусав людей і помер

      -
      У Харкові ввели карантин через сказ у домашнього кота / doctor.rambler.ru

      У житловому районі Харкова скажений кіт покусав спочатку свою господарку, а потім напав на випадкову перехожу. У цій частині міста ввели терміновий карантин.

      У південній частині Основ’яненського району Харкова надзвичайна протиепізоотична комісія ввела карантин через захворювання домашньої тварини на сказ. Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради. 

      Читайте також: У Одесі із зоопарку втік кінь: курйозне відео

      Домашній кіт вкусив свою господиню, після цього напав на випадкову перехожу. Обидві жінки звернулись до медиків і наразі проходять необхідне лікування від можливого зараження.

      Кіт помер, а лабораторні обстеження підтвердили в його крові сказ.

      Наразі ветеринари здійснюють обхід будинків, проводять вакцинацію домашніх тварин від сказу.

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Харкова Світ тварин Кримінальні новини Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Порошенко проти Зеленського: чим відзначився п'ятий президент у Мюнхені
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 15:00 Неонацистський тероризм оживає в Німеччині
      Борис Немировський
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 12:00 Апокаліпсис переноситься
      Михайло Дубинянський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук