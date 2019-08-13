У Харкові лікар-нарколог продавав пацієнтам наркотики

У Харкові нарколог відкрив незаконний бізнес. Чоловік торгував рецептами на наркотичні лікарські засоби без огляду пацієнта.

34-річний лікар-нарколог отримував в середньому 400-500 гривень за один виписаний рецепт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Харківській області.

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Лікар впродовж кількох місяців незаконно видавав рецептурні бланки людям, які не мали жодних підстав на отримання наркотичних препаратів. Чоловік не проводив огляд навіть для того, щоб переконатися, чи можна людині такі лікарські засоби.

Під час обшуків на робочому місці чоловіка знайшли медичну документацію, незаповнені рецептурні бланки та копії вже виданих рецептів, які підтверджують незаконну діяльність лікаря.

Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.



Лікар-нарколог у Харкові продавав наркотики



Один рецепт на наркотичні препарати коштував 400-500 гривень