У Харкові масово закривають гральні заклади: фото
Протягом доби правоохоронці Харківської області перевірили роботу 440 закладів, пов'язаних з гральним бізнесом.
Перевірку провели 72 групи з числа працівників територіальних відділів поліції, управління стратегічних розслідувань і слідчих підрозділів. Про це повідомив глава ГУНП у Харківській області Валерій Сокуренко.
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Поліцейські вилучили 262 комп'ютерів, 4 сервери, 32 монітори, 86 ігрових автоматів, 44 ігрових столу, 15 тисяч гривень, картки учасника гри, чернетки, відеореєстратор, касовий апарат. Загальна сума вилученої техніки – 20 мільйонів гривень.
У Харкові закривають гральні заклади / фото з телеграму Харьков NOW
Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні
- 20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.
- Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
- У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.
- Вранці 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабміну. На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено.
- Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16 години.
Нацполіція припинила діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Наразі по всій країні працюють 715 мобільних груп, в які входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.
За підрахунками громадських організацій, наразі в Україні працює приблизно 30 тисяч місць, де можна нелегально грати. Мовиться про незаконні зали онлайн-казино, vip-казино, лото, зали гральних автоматів тощо.
Водночас, президент Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.
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