У Харкові масово закривають гральні заклади: фото

Протягом доби правоохоронці Харківської області перевірили роботу 440 закладів, пов'язаних з гральним бізнесом.

Перевірку провели 72 групи з числа працівників територіальних відділів поліції, управління стратегічних розслідувань і слідчих підрозділів. Про це повідомив глава ГУНП у Харківській області Валерій Сокуренко.

Радимо ознайомитися! Уряд закриває гральні заклади: все, що відомо

Поліцейські вилучили 262 комп'ютерів, 4 сервери, 32 монітори, 86 ігрових автоматів, 44 ігрових столу, 15 тисяч гривень, картки учасника гри, чернетки, відеореєстратор, касовий апарат. Загальна сума вилученої техніки – 20 мільйонів гривень.

У Харкові закривають гральні заклади / фото з телеграму Харьков NOW

Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні

20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.

Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні . Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.

Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання. У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.

Вранці 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабміну. На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено.

​Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16 години.

Нацполіція припинила діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні. Правоохоронці вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень. Наразі по всій країні працюють 715 мобільних груп, в які входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.

За підрахунками громадських організацій, наразі в Україні працює приблизно 30 тисяч місць, де можна нелегально грати. Мовиться про незаконні зали онлайн-казино, vip-казино, лото, зали гральних автоматів тощо.

Водночас, президент Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.