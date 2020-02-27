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      У Харкові на "Барабашово" сталися сутички, підпалили вхідну арку: відео

      - Читать новость на русском
      У Харкові на "Барабашово" підпалили вхідну арку / newsroom.kh.ua

      У Харкові на ринку "Барабашово" сталися сутички між комунальниками та підприємцями. Невідомі підпалили вхідну арку ринку.

      Комунальники приїхали до ринку для того, щоб виконати рішення виконкому від 29 січня, повідомили у пресслужбі мерії. Згідно з документом, рекламна конструкція є незаконною.

      Зверніть увагу: У Харкові знову перейменували проспект Григоренка на Жукова: Кернес зробив скандальну заяву

      Сутички відбулися між підприємцями, які виступають проти будівництва нової дороги, і групою людей в камуфляжі, які забезпечували демонтаж арки. Постраждали 3 людини. Серед підприємців є люди, які отримали опіки очей від розпорошених газових балончиків, а також ті, кого побили арматурою.

      Про яку дорогу мовиться?5 вересня 2019 року міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що муніципальна влада розглядає можливість будівництва нової дороги, яка з'єднає Салтівку з центром міста.

      16 жовтня 2019 Харківська міськрада затвердила будівництво цієї дороги, незважаючи на протест підприємців із ТЦ "Барабашово", які пікетували сесію, чиї торгові павільйони буде "відселено" у зв'язку з будівництвом дороги. Кернес запевнив, що усі підприємці отримають нові торгові місця.

      На місці події наразі перебувають декілька сотень людей. Знесенням арки керує перший віцемер Ігор Терехов.

      У Харкові на "Барабашово" сталися сутички, підпалили вхідну арку: відео

      Сутички у Харкові: відео

      На місце події уже прибули правоохоронці. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, невідомих чоловіків, які оточили в'їзд на ринок, повантажили в автобус та кудись повезли. Нацполіція не повідомляє про затриманих.

      На "Барабашово" приїхали силовики: відео

      Зверніть увагу! Через неспокійну ситуацію на "Барабашово" утворилися затори поблизу Французького бульвару, Студентської та Тюрінської вулиць.

      Згодом на місце події приїхав міський голова Харкова Геннадій Кернес. Його зустріли криками "Ганьба!".

      Я хочу сказати підприємцям, що ви як працювали, так і будете працювати. Підприємці отримають нові торгові місця,
      – запевнив Кернес.

      Окрім того, голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер назвав неприпустимими сутички та силове протистояння. Він має намір повідомити про ситуацію Володимиру Зеленському.

      Як повідомляють місцеві телеграм-канали, станом на 13:40 ситуація на ринку "Барабашово" залишається спокійною.

      Реакція поліції

      У пресслужбі Нацполіції повідомили, що правоохоронці приїхали на місце події для "забезпечення публічного порядку та безпеки громадян"

      За словами правоохоронців, на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ.

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      Поліція на території ринку "Барабашово"/ Фото пресслужби поліції

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Поліція Новини України Новини політики Геннадій Кернес Сутички Новини Харкова
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