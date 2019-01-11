У Харкові на людей обвалилась стеля торговельного павільйону, є постраждалі: фото та відео

У п'ятницю, 11 січня, у Харкові обвалився дах недобудованого торговельного павільйону. У результаті обвалу постраждали троє осіб, вони потрапили до лікарні.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

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У відомстві зазначають, що надзвичайна подія сталася на проспекті Московському, 256.

На місці події залучено 55 осіб та 15 одиниць техніки,

– йдеться в повідомленні.

У відділі комунікації поліції Харківської області зазначають, що до лікарень доставили 3 людей.

"Стан їх здоров’я та ступінь тяжкості отриманих ушкоджень встановлюють лікарі", – кажуть правоохоронці.



У Харкові обвалилась стеля торговельного центру/ Джерело: Нацполіція



Трьох осіб доправили до лікарні/ Джерело: ДСНС



У момент обвалу там перебували люди/ Джерело: ДСНС



Обставини інциденту встановлюються/ Джерело: ДСНС