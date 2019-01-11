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      У Харкові на людей обвалилась стеля торговельного павільйону, є постраждалі: фото та відео

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      У Харкові обвалилася стеля торговельного павільйону
      У Харкові обвалилася стеля торговельного павільйону / ДСНС

      У п'ятницю, 11 січня, у Харкові обвалився дах недобудованого торговельного павільйону. У результаті обвалу постраждали троє осіб, вони потрапили до лікарні.

      Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

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      У відомстві зазначають, що надзвичайна подія сталася на проспекті Московському, 256.

       На місці події залучено 55 осіб та 15 одиниць техніки,
      – йдеться в повідомленні.

      У відділі комунікації поліції Харківської області зазначають, що до лікарень доставили 3 людей.

      "Стан їх здоров’я та ступінь тяжкості отриманих ушкоджень встановлюють лікарі", – кажуть правоохоронці.

      У Харкові обвалилась стеля торговельного комплексу
      У Харкові обвалилась стеля торговельного центру/ Джерело: Нацполіція

      У Харків обвалилась стеля
      Трьох осіб доправили до лікарні/ Джерело: ДСНС

      У Харкові обвалилась стеля торговельного прміщення
      У момент обвалу там перебували люди/ Джерело: ДСНС

      У Харкові обвалилась стеля ДСНС
      Обставини інциденту встановлюються/ Джерело: ДСНС

      #оперативна_інформація 11 січня у Харкові відбулося руйнування крівлі торговельного павільйону за адресою проспект Московський, 256. Станом на 20:05, внаслідок події постраждало 4 особи. На місці події залучено 55 чоловік та 15 од. техніки, з них від ДСНС 45 чол. о/с та 11 од. техніки. Головне управління ДСНС України у Харківській області Микола Чечоткін

      Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

       

      Теги: Новини Харкова Новини України Новини політики Поліція ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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