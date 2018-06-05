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У Харкові неадекватний чоловік намагався викрасти маршрутку

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Неадекватний чоловік намагався викрасти харківську маршрутку №102
Неадекватний чоловік намагався викрасти харківську маршрутку №102 / objectiv.tv

Ввечері 4 червня у Харкові 48-річний чоловік намагався викрасти маршрутне таксі. За словами правоохоронців, він погрожував водію транспортного засобу.

Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції Харкова.

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48-річний харків’янин вибіг на проїжджу частину Олександрівського проспекту перед маршруткою. Після цього чоловік забіг всередину транспортного засобу та почав погрожувати водію,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що чоловік не зміг пояснити мотиви своїх дій та неадекватну поведінку.

Його затримали патрульні поліцейські, а маршрутку повернули водію.

Чоловіку інкримінують замах на незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Очевидці інциденту додають, що чоловік був у стані сильного або алкогольного, або наркотичного сп'яніння та намагався викрасти маршрутку №102.

 

Теги: Новини України Дороги Поліція Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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