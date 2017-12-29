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У Харкові невідомі в масках і з молотками відібрали у водія чималу суму

16:45, сьогодні 344 Читать новость на русском
У Харкові невідомі пограбували водія авто
У Харкові невідомі пограбували водія авто / hk.npu.gov.ua

У Харкові троє злочинців у масках і з молотками в руках напали на водія легкового автомобіля та відібрали в нього 30 тисяч доларів готівки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківської області.

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Як встановили правоохоронці, 21-річний чоловік їхав з другом у справах на автомобілі Ford. На перехресті вулиці Академіка Проскури та Білгородського їх заблокував автомобіль Audi, з якого вийшли троє чоловіків у масках.

Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю. Під загрозою розправи вони відібрали у потерпілого 30 тисяч доларів США, після чого зникли з місця події.

Водій Ford та його товариш були доставлені до лікарні із забоями. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 ККУ (розбій).

Теги: гроші Новини України Кримінальні новини Поліція Пограбування Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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