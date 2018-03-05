У Харкові невідомі знову облили червоною фарбою пам'ятник загиблим воїнам УПА

У Харкові невідомі вкотре облили фарбою пам'ятник загиблим воїнам УПА, який встановлений у Молодіжному парку Харкова.

Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

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Повідомлення про подію надійшло у Київський райвідділ поліції о 09:00. На місце події негайно виїхали представники керівництва відділу й слідчо-оперативна група,

– зазначили у поліції.

Нагадаємо, 13 лютого, в Харкові невідомі залили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА, розташований у Молодіжному парку. Для вчинення акту вандалізму зловмисники використовували фарбу двох кольорів – білого і червоного.