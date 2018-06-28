У Харкові невідомий побив літню пару та підпалив їхній будинок

У Харкові невідомий зловмисник заради наживи у 1000 гривень та продуктів харчування вбив літнього чоловіка, важко травмував його жінку та підпалив їхній будинок.

Наразі працівники Московського відділу поліції вживають комплекс необхідних заходів для затримання злочинця, передає прес-служба Нацполіції Харкова.

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Подія сталася вдень 27 червня у Московському районі міста Харкова. Близько 14:20 в частині одноповерхового житлового будинку по вулиці Сабурівській трапилась пожежа, яка о 17:20 була локалізована підрозділами ДСНС в Харківській області,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час огляду місця події виявили 70-річну жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми та тіло 72-річного чоловіка із ножовими пораненнями.

Потерпіла жінка розповіла поліцейським, що до будинку проник невідомий чоловік, який напав на неї – вдарив по голові, зв’язав та поклав до ванни. Потім він почав шукати у будинку грошові кошти, ювелірні вироби та цінні предмети. Невідомий заволодів грошима у сумі 1200 гривень, продуктами харчування та зник з місця події, попередньо підпаливши будинок.



Зловмисник побив літню пару та підпалив будинок стареньких

За словами правоохоронців, жінку госпіталізували до лікарні, а тіло її загиблого співмешканця направлено до моргу для встановлення причин смерті.

Наразі поліція розшукує зловмисника, триває досудове слідство. Злочинцю за вчинене вбивство та замах на життя загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.