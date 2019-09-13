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      У Харкові облили зеленкою Донія і пошкодили йому око

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      Донія облили зеленкою
      Донія облили зеленкою / kh.suspilne.media

      Олеся Донія у Харкові облили зеленкою представники "Правого сектору" та інших націоналістичних організацій через його лекцію про ЛГБТ.

      Олесь Доній поскаржився, що це перший подібний випадок у його політичній кар'єрі.

      Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони нищать Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї. Це те, про що я пишу і кажу. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і колошматити Україну. Хотілося б, щоб око одужало,
      – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

      Вперше мене в житті облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони боряться за Україну. А насправді вони...

      Опубліковано Олександром Донієм  Четвер, 12 вересня 2019 р.

       

      У "Правому секторі" повідомили, що разом з іншими організаціями хотіли відвідати лекцію представників ЛГБТ "Толерантність як національна ідея", яка заанонсована в Літературному музеї Харкова, але їх не пустили організатори, а "Ганна Шаригіна почала кричати: "Фашисти, фашисти!", демонструючи неповагу до тих, хто не підтримує їхню точку зору". 

      Читайте також: Кернес пішов до суду через "ХарківПрайд": організатори відповіли – марш буде

      Поліція інформує, що інцидент трапився неподалік Харківського літературного музею близько 18:25 у четвер, 12 вересня.


      Сутички у Харкові

      Група осіб зібралася біля Харківського літературного музею для обговорення маршу "KharkivPride". В цей час на них напали невідомі. Вони почали перешкоджати проведенню зборів, а потім облили зеленкою двох чоловіків,
      – встановили поліцейські.

      Від написання заяви постраждалі відмовились та повідомили, що претензій ні до кого не мають.

      Чому у Харкові тривають суперечки щодо проведення маршу "KharkivPride"? У Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум "ХарківПрайд". Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі й інших українських містах. Проведення маршу рівності заплановане на 15 вересня. Окрім самого маршу, активісти анонсують ще низку освітніх подій.

      Традиційно проти маршів ЛГБТ виступають і праворадикальні організації: "Правий Сектор Харківщина", "Фрайкор", "Традиція і Порядок" та інші.

      Міський голова Харкова Геннадій Кернес спочатку звернувся в суд, щоб обмежити заходи харківського прайду, але згодом передумав. За словами організаторів, це відбулось через тиск міжнародних організацій. Він пояснював усе тим, що нібито жоден Марш рівності в Харкові не минав спокійно. Водночас організатори заяву харківського мера спростовують. Активісти пояснюють, що жодного маршу рівності в Харкові ще не було. Щодо інших акцій ЛГБТ+ спільноти, за їхніми словами, щонайменше дві минули спокійно і без нападів.

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      Теги: Новини України Новини політики Правий сектор ЛГБТ Новини Харкова Олесь Доній Сутички
      Джерело: 24 канал
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