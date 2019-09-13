У Харкові облили зеленкою Донія і пошкодили йому око

Олеся Донія у Харкові облили зеленкою представники "Правого сектору" та інших націоналістичних організацій через його лекцію про ЛГБТ.

Олесь Доній поскаржився, що це перший подібний випадок у його політичній кар'єрі.

Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони нищать Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї. Це те, про що я пишу і кажу. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і колошматити Україну. Хотілося б, щоб око одужало,

– написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Вперше мене в житті облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони боряться за Україну. А насправді вони... Опубліковано Олександром Донієм Четвер, 12 вересня 2019 р.

У "Правому секторі" повідомили, що разом з іншими організаціями хотіли відвідати лекцію представників ЛГБТ "Толерантність як національна ідея", яка заанонсована в Літературному музеї Харкова, але їх не пустили організатори, а "Ганна Шаригіна почала кричати: "Фашисти, фашисти!", демонструючи неповагу до тих, хто не підтримує їхню точку зору".

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Поліція інформує, що інцидент трапився неподалік Харківського літературного музею близько 18:25 у четвер, 12 вересня.



Сутички у Харкові

Група осіб зібралася біля Харківського літературного музею для обговорення маршу "KharkivPride". В цей час на них напали невідомі. Вони почали перешкоджати проведенню зборів, а потім облили зеленкою двох чоловіків,

– встановили поліцейські.

Від написання заяви постраждалі відмовились та повідомили, що претензій ні до кого не мають.

Чому у Харкові тривають суперечки щодо проведення маршу "KharkivPride"? У Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум "ХарківПрайд". Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі й інших українських містах. Проведення маршу рівності заплановане на 15 вересня. Окрім самого маршу, активісти анонсують ще низку освітніх подій.



Традиційно проти маршів ЛГБТ виступають і праворадикальні організації: "Правий Сектор Харківщина", "Фрайкор", "Традиція і Порядок" та інші.



Міський голова Харкова Геннадій Кернес спочатку звернувся в суд, щоб обмежити заходи харківського прайду, але згодом передумав. За словами організаторів, це відбулось через тиск міжнародних організацій. Він пояснював усе тим, що нібито жоден Марш рівності в Харкові не минав спокійно. Водночас організатори заяву харківського мера спростовують. Активісти пояснюють, що жодного маршу рівності в Харкові ще не було. Щодо інших акцій ЛГБТ+ спільноти, за їхніми словами, щонайменше дві минули спокійно і без нападів.