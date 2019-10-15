У Харкові обстріляли трамвай із пасажирами: фото

Інцидент трапився ввечері 14 жовтня. У транспорті перебували близько 40 осіб. Трамвай обстріляли з боку дамби. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Наразі поліція розшукує зловмисників. Вони обстріляли трамвай, який рухався по 26-му маршруту. Трапилось все о 19:30 на проспекті Тракторобудівників. У поліції кажуть: стріляли з боку дамби.

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Пасажири дивом не постраждали. Натомість всередині трамваю – низка пошкоджень. Там вибиті деякі вікна та пошкоджені двері. Правоохоронці наразі розшукують зловмисників та вже призначили деякі експертизи в ході розслідування.



Як виглядає трамвай після обстрілу/ фото пресслужба Нацполіції у Харківській області

Інцидент відбувся у Салтівському районі Харкова

Поки вони кваліфікують подію як умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.



У Харкові обстріляли трамвай/ фото з соцмереж