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      У Харкові обстріляли трамвай із пасажирами: фото

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      У Харкові обстріляли трамвай з пасажирами – фото 14.10.2019
      У Харкові обстріляли трамвай з людьми / пресслужба Нацполіції

      Інцидент трапився ввечері 14 жовтня. У транспорті перебували близько 40 осіб. Трамвай обстріляли з боку дамби. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

      Наразі поліція розшукує зловмисників. Вони обстріляли трамвай, який рухався по 26-му маршруту. Трапилось все о 19:30 на проспекті Тракторобудівників. У поліції кажуть: стріляли з боку дамби.

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      Пасажири дивом не постраждали. Натомість всередині трамваю – низка пошкоджень. Там вибиті деякі вікна та пошкоджені двері. Правоохоронці наразі розшукують зловмисників та вже призначили деякі експертизи в ході розслідування.

      трамвай обстріл Харків
      Як виглядає трамвай після обстрілу/ фото пресслужба Нацполіції у Харківській області

      Інцидент відбувся у Салтівському районі Харкова

      Поки вони кваліфікують подію як умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

      Харків трамвай обстріл
      У Харкові обстріляли трамвай/ фото з соцмереж

      Харків трамвай
      Пошкодження на трамваї/ фото з соцмереж
       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Транспорт Стрілянина
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