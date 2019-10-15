У Харкові опалювальний сезон може так і не початися: причини

Працівники "Тепломереж" оголосили страйк, адже востаннє зарплату їм видавали ще у червні. Тому люди почали масово звільнятися. Ба більше, подавати тепло у декілька районів міста комунальники не планують. Принаймні поки не отримають зарплату.

15 жовтня у Харкові мав би стартувати опалювальний сезон, але працівники "Теплових" мереж відмовились подавати тепло містянам.

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Все через те, що працівники не отримували зарплату ще з червня.

Сьогодні – ні, не будемо працювати. І завтра також не будемо. Вийдемо під Міськвиконком, бо далі вже нема куди. От як? Банально нема. Люди скажуть, що немає за що доїхати до роботи. Хочуть попрацювати, але грошей немає,

– наголосив майстер Харківських тепломереж Георгій Матахєрія.

Працівники кажуть, що люди почали масово звільнятися. А на деяких ділянках не залишилося навіть бригад для виїзду на аварії.



На деяких ділянках не залишилося навіть бригад для виїзду на аварії

"Опалювальний у місту не почнеться не лише з нашої причини. А й тому що, ви бачите, місто все розкопане. Труб у багатьох місцях просто немає. Крім того, що труб немає, ще й робочих немає", – заявила майстриня Вікторія Коробченко.

Натомість керівник харківських тепломереж каже: борги перед працівниками понад 100 мільйонів гривень. Усе через торішній перегляд тарифів. Та місцеві антикорупціонери вбачають іншу причину боргів.

На наш погляд, неефективне керівництво цим комунальним підприємством призвело до великих збитків, до боргів комунального підприємства,

– зауважив представник Харківського антикорупційного центру Євген Лисичкін.

16 жовтня на сесії міськради, можливо, виділять підприємству дотації з бюджету. Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра" відзначив, що загалом Україна готова до початку опалювального сезону. Винятком є лише два міста – це Сміла (Черкащина) й Новий Розділ (Львівщина).