У Харкові патрульна в’їхала в авто, яке сама зупинила

Співробітниця патрульної поліції Харкова в’їхала в автомобіль, який сама ж зупинила для перевірки документів.

Відео інциденту було опубліковано на сервісі YouTube.

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На відео добре видно, як патрульна намагається залякати очевидця, який фільмував роботу правоохоронців. Патрульна погрожує перехожому адміністративною відповідальністю за перебування в громадському місці в нібито нетверезому стані.

Чоловік погодився поїхати на експертизу та попросив патрульну пред’явити посвідчення. У відповідь співробітниця поліції показала непристойний жест та сіла в патрульний автомобіль. Почала рухатися вперед, що призвело до зіткнення з автомобілем, що стояв попереду.

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Крім того, поліцейська ігнорувала законні вимоги свідка пред’явити службове посвідчення та оформити ДТП згідно з законом. В результаті екіпаж патрульних покинув місце події.