У Харкові перекрили рух трамваїв, в одному вибили скло: фото

У Харкові містяни з самого ранку 20 березня почали блокувати рух міських трамваїв. Вже до 11 ранку до правоохоронців надійшло 55 повідомлень про конфлікти у громадському транспорті.

Перший виклик надійшов поліції о 7:10 ранку – невідомий на вулиці Киргизькій кинув камінь у вікно трамвая і втік, повідомляє поліція Харківської області.

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Крім того, поліції повідомляли про перешкоджання роботі трамваїв одразу у трьох місцях у Харкові:

площа Тракторобудівників;

площа Московська;

вулиця Амосова.



Харків'янам не сподобалися обмеження у громадському транспорті / фото з соцмереж

До більшості відділів поліції міста також надходили повідомлення про те, що містяни не дотримуються обмежувальних правил перевезення у громадському транспорті.



У Харкові містяни увесь ранок 20 березня блокували рух трамваїв / фото з соцмереж