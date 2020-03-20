У Харкові перекрили рух трамваїв, в одному вибили скло: фото
У Харкові містяни з самого ранку 20 березня почали блокувати рух міських трамваїв. Вже до 11 ранку до правоохоронців надійшло 55 повідомлень про конфлікти у громадському транспорті.
Перший виклик надійшов поліції о 7:10 ранку – невідомий на вулиці Киргизькій кинув камінь у вікно трамвая і втік, повідомляє поліція Харківської області.
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Крім того, поліції повідомляли про перешкоджання роботі трамваїв одразу у трьох місцях у Харкові:
- площа Тракторобудівників;
- площа Московська;
- вулиця Амосова.
Харків'янам не сподобалися обмеження у громадському транспорті / фото з соцмереж
До більшості відділів поліції міста також надходили повідомлення про те, що містяни не дотримуються обмежувальних правил перевезення у громадському транспорті.
У Харкові містяни увесь ранок 20 березня блокували рух трамваїв / фото з соцмереж