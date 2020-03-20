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      У Харкові перекрили рух трамваїв, в одному вибили скло: фото

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      У Харкові увесь ранок 20 березня блокували рух трамваїв / колаж 24 каналу

      У Харкові містяни з самого ранку 20 березня почали блокувати рух міських трамваїв. Вже до 11 ранку до правоохоронців надійшло 55 повідомлень про конфлікти у громадському транспорті.

      Перший виклик надійшов поліції о 7:10 ранку – невідомий на вулиці Киргизькій кинув камінь у вікно трамвая і втік, повідомляє поліція Харківської області.

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      Крім того, поліції повідомляли про перешкоджання роботі трамваїв одразу у трьох місцях у Харкові:

      • площа Тракторобудівників;
      • площа Московська;
      • вулиця Амосова.


      Харків'янам не сподобалися обмеження у громадському транспорті / фото з соцмереж

      До більшості відділів поліції міста також надходили повідомлення про те, що містяни не дотримуються обмежувальних правил перевезення у громадському транспорті.


      У Харкові містяни увесь ранок 20 березня блокували рух трамваїв / фото з соцмереж

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Транспорт Поліція Новини Харкова
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