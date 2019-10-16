У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект"

У Харкові депутати міськради підтримали перейменування станції метро "Московський проспект". Тепер вона матиме нову назву – "Турбоатом".

Раніше з проханням про перейменування станції до міського голови Харкова Геннадія Кернеса звернулися представники колективу "Турбоатому", про це повідомляє "Громадське.Харків".

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Тоді Геннадій Кернес відповів, що особисто підтримує таку пропозицію і висловив сподівання, що топонімічна комісія і депутати проголосують "за".

Що це за станція?

"Московський проспект" – одна з семи перших станцій метро в Харкові. Її відкрили у 1975 році. Спочатку її проєктували під назвою "Турбінний завод", але потім обрали інший топонім.

Які скандали через перейменування були у Харкові?