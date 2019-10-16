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      У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект"

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      У Харкові декомунізували станцію метро "Московський проспект"
      У Харкові декомунізували станцію метро "Московський проспект" / metro.kharkov.ua

      У Харкові депутати міськради підтримали перейменування станції метро "Московський проспект". Тепер вона матиме нову назву – "Турбоатом".

      Раніше з проханням про перейменування станції до міського голови Харкова Геннадія Кернеса звернулися представники колективу "Турбоатому", про це повідомляє "Громадське.Харків".

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      Тоді Геннадій Кернес відповів, що особисто підтримує таку пропозицію і висловив сподівання, що топонімічна комісія і депутати проголосують "за".

      Що це за станція?

      "Московський проспект" – одна з семи перших станцій метро в Харкові. Її відкрили у 1975 році. Спочатку її проєктували під назвою "Турбінний завод", але потім обрали інший топонім.

      Які скандали через перейменування були у Харкові? 

      • 19 червня Харківська міська рада підтримала петицію та проголосувала за повернення назви проспекту і радянського маршала Жукова.
      • Його у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.
      • Громадські активісти виступали проти такого рішення. Більше того, перейменування проспекту – це порушення закону. З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію, який забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим.
      • Харківський окружний адміністративний суд 10 вересня визнав рішення Харківської міськради незаконним, його можуть оскаржити впродовж 30 днів.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Харкова Декомунізація Метро Геннадій Кернес
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