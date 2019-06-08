У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом

У Харкові на місцевому ринку "Барабашово" сталися сутички. Так, невідомі накинулись на власного оператора 24 каналу Вадима Макарюка: залили очі газом, розбили обличчя та розтрощили камеру, і витягли звідти карту пам'ять із відзнятим матеріалом.

Вочевидь, вони не хотіли, аби журналісти встановили особи нападників.

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Сам Вадим поступово приходить до тями. Він досі у важкому стані.

Як повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, яка в той час працювала разом з Вадимом на місці події, оператор знімав матеріал на ринку "Барабашово", коли стався конфлікт між підприємцями і активістами.

Наскільки я знаю, там було кілька громадських силових організацій. Він мені розповів, що його з камерою, коли він тікав від цього натовпу наздоганяли і били, у нього розбите обличчя,

– додала журналістка.

Очевидці події одразу викликали правоохоронців. Вони будуть вивчати відео із навколишніх камер спостереження.

Що відомо про сутички на харківскому ринку?Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері, 7 травня, постраждало 9 людей. У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.



Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.



Наразі слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статтею 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статтей передбачає до 10 років позбавлення волі.