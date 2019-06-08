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      У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом

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      У Харкові під час зйомки напали на оператора 24 каналу
      У Харкові під час зйомки напали на оператора 24 каналу / 24 канал

      У Харкові на місцевому ринку "Барабашово" сталися сутички. Так, невідомі накинулись на власного оператора 24 каналу Вадима Макарюка: залили очі газом, розбили обличчя та розтрощили камеру, і витягли звідти карту пам'ять із відзнятим матеріалом.

      Вочевидь, вони не хотіли, аби журналісти встановили особи нападників.

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      Сам Вадим поступово приходить до тями. Він досі у важкому стані.

      Як повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, яка в той час працювала разом з Вадимом на місці події, оператор знімав матеріал на ринку "Барабашово", коли стався конфлікт між підприємцями і активістами.

      Наскільки я знаю, там було кілька громадських силових організацій. Він мені розповів, що його з камерою, коли він тікав від цього натовпу наздоганяли і били, у нього розбите обличчя,
      – додала журналістка.

      Очевидці події одразу викликали правоохоронців. Вони будуть вивчати відео із навколишніх камер спостереження.

      Що відомо про сутички на харківскому ринку?Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері, 7 травня, постраждало 9 людей. У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.

      Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.

      Наразі слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статтею 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статтей передбачає до 10 років позбавлення волі. 

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Сутички
      Джерело: 24 канал
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