У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом

У Харкові на місцевому ринку "Барабашово" сталися сутички. Відомо, що представники "Національного корпусу" накинулись на оператора 24 каналу Вадима Макарюка: залили очі газом, розбили обличчя та розтрощили камеру, і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом.

Вочевидь, вони не хотіли, аби журналісти встановили особи нападників.

Читайте також: Поліція вбиває, Аваков прикриває: сутички спалахнули у Переславі-Хмельницькому, де вбили дитину

Сам Вадим поступово приходить до тями. Він досі у важкому стані.



Потерпілий Вадим Макарюк

Як повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, яка в той час працювала разом з Вадимом на місці події, оператор знімав матеріал на ринку "Барабашово", коли стався конфлікт між підприємцями і активістами.

Наскільки я знаю, там було кілька громадських силових організацій. Він мені розповів, що його з камерою, коли він тікав від цього натовпу наздоганяли і били, у нього розбите обличчя,

– додала журналістка.

Очевидці події одразу викликали правоохоронців. Вони будуть вивчати відео із навколишніх камер спостереження.



Оператора 24 каналу побили під час зйомок

Наразі стало відомо, що до побиття оператора Вадима Макарюка причетна група бійців "Національного корпусу". Саме вони захопили магазин, який орендував ветеран АТО – підприємець, повідомили в адміністрації харківського торгового центру "Барабашово". Згодом конфлікт переріс у бійку.

Зазначається, що "Нацкорпус" блокував вхід, хоча орендодавець показував документи, що підтверджують законність дій підприємця. За даними адміністрації, представники "Національного корпусу" мали з собою арматуру, "тупі і колючі предмети".

Що відомо про сутички на харківскому ринку?Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері, 7 травня, постраждало 9 людей. У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.



Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.



Наразі слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статтею 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статтей передбачає до 10 років позбавлення волі.