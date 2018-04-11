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У Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка у мішку

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У Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка у мішку
У Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка у мішку / фото прес-служби поліції

11 квітня у Харкові під мостом на площі Фейєрбаха виявили мертвого чоловіка у мішку.

Про жахливе вбивство повідомили у прес-службі поліції.

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Як розповідають у поліції, про підозрілий мішок повідомив перехожий. Працівники поліції виявили у мішку тіло чоловіка. За документами, які знаходилися у одязі загиблого, встановлено, що це 51-річний харків'янин.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тіло направлено на розтин для встановлення причин смерті. Усі обставини події встановлюються.

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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